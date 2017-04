Após 22 anos, artista restaura arara 'sorridente' de mais de 30 metros em hotel

Artista plástico Cleir Ávila ao lado da pintura da arara azul no edifício do hotel Bristol Exceler Plaza / Divulgação

O artista plástico Cleir Ávila está restaurando uma pintura extremamente icônica de Campo Grande: a arara azul que emoldura o edifício do hotel Bristol Exceler Plaza, no centro da Capital, em frente à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A obra existe desde o ano de 1995, e foi realizada por Cleir a pedido dos proprietários do Exceler Plaza. Permaneceu durante anos como parte da paisagem campo-grandense, e agora ganha cores renovadas com apoio do hotel e também do Sicredi.

O proprietário do hotel é Armando Araújo, que frisa a importância de apoiar artistas locais como Cleir. Inaugurado em 1990, a arara foi pintada apenas 5 anos após a abetura do empreendimento. "Eu quis homenagear o Estado com um dos símbolos do Pantanal. Eu soube do trabalho do Cleir e fiquei muito interessado. Esse símbolo é um dos mais bonitos, então decidi ceder o espaço inteiro para o Cleir criar o painel, e se tornou uma referência na Capital", conta Armando. Após 22 anos, ele fez questão que fosse Cleir a restaurar a obra e não outra pessoa.

"É um prazer para mim ser convidado para fazer essa restauração de mais uma obra, que sempre foi muito querida pelos hóspedes do hotel, pelas pessoas da cidade que vêem a beleza que eu vejo no Pantanal, no Cerrado e também aqui em Campo Grande", afirma o Cleir Àvila. Ele relata ainda que está fazendo toda a restauração sozinho, apoiado em um "balancinho", um andaime movido de forma automatizada que o transporta da base do painel até o lugar mais alto, o "olho" da arara.

Com uma expressão alegre, o desenho ganhou contornos mais nítidos, cores mais fortes e está em vias de ser concluído. Quem passa pela Avenida Afonso Pena durante o dia facilmente pode flagrar o artista trabalhando. Para celebrar a restauração da arara azul, um coquetel será realizado no dia 19 de abril, quarta-feira, a partir das 17h no Exceler Plaza Hotel. A entrada é aberta a jornalistas e convidados.

Quem apoia o projeto é a Sicredi, conforme explica Celso Régis, presidente da Sicredi União MS/TO. "Preservar a cultura local é de extrema importância por reforça a identidade da comunidade e por isso o Sicredi apoia esse tipo de iniciativa", analisa. Antônio Kurose, presidente da Sicredi Campo Grande também enalteceu que o Sicredi por ser a instituição financeira da comunidade se envolve em projetos que fomentam a culta e a arte.

Obras extensas

Cleir possui obras suas – muitas em tamanhos admiráveis – espalhadas por toda a cidade. É dele obras como as esculturas de araras da Praça das Araras, a onça pintada que foi tristemente apagada de um edifício no centro da cidade em 2015, o sobá de grandes e coloridas proporções da Feira Central e também os tuiuiús do Aeroporto Internacional de Campo Grande, além de muitas outras obras. O currículo do artista é vasto e remonta a obras também fora da Capital.

Mas o preço do tempo é cobrado e muitas dessas obras precisam ganhar uma restauração a medida em que os anos se estendem. "O painel com a arara do Exceler é muito especial e é algo que permanece muito marcante na memória do povo de Campo Grande. E as cores vão ficando mais opacas com o passar do tempo. O convite do próprio hotel com apoio do Sicredi trouxe uma renovação muito bacana e também na hora certa", comenta o artista.

SERVIÇO – O coquetel de lançamento do projeto de restauração da Arara Azul será no dia 19 de abril, quarta-feira, a partir das 17h no Exceler Plaza Hotel.

Veja Também

Comentários