Após 14 mortes, polícia caça 'serial killer' de cães e gatos em São Carlos (SP)

A Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) estão à caça de um matador de cachorros em São Carlos, cidade do interior de São Paulo. Em duas semanas, o "serial killer" de animais teria dado fim a 11 cães domésticos e três gatos no município de 244 mil habitantes.

Dois cães foram mortos de forma cruel, amarrados aos trilhos da linha férrea para serem atropelados pelos trens. Outro foi jogado do alto de um prédio. Nos últimos dias, começaram a aparecer também gatos mortos. Postagens em redes sociais pedem à população que denunciem os suspeitos.

O Departamento de Proteção Animal da prefeitura já recebeu mais de 100 denúncias e as mais consistentes foram repassadas à Polícia Civil.

"Estamos diante de pessoas que não têm o menor respeito pela vida e, se fazem isso com animais de estimação, também podem fazer com pessoas. O histórico de alguns serial killers famosos mostra que eles começaram matando bichos", disse o veterinário Guilherme Marrara, diretor da repartição.

Ele conta que a série de mortes começou com um cão sendo lançado do alto de um prédio abandonado, frequentado por moradores de rua. Imagens de uma câmera gravaram a queda do animal. Dias depois, foram encontrados os cães destroçados na linha do trem. Na sequência, uma moradora achou três cachorros mortos dentro de sacos de lixo no Jardim Paulista.

A ativista Sisi Vanelli Viale, que encontrou os sacos, disse que não é a primeira vez que observa cachorros mortos jogados no local. "Para mim, é gente que está fazendo maldade com os cachorros."

Na terça-feira, 7, dois cães morreram envenenados, na Vila Brasília. Outros três tinham sido mortos em circunstâncias parecidas no bairro Santa Angelina. Nesta quarta-feira, 8, moradores da Vila Costa do Sol denunciaram a morte do gato "Paçoquinha".

"Não sabe como dói meu coração. Era o primeiro gatinho da família. Por que fizeram isso com ele?", disse chorando, em vídeo, uma adolescente com necessidades especiais, identificada como Karla. Antes, tinham sido envenenadas a gata "Marie" e outra gata sem nome.

De acordo com Marrara, a GCM designou dois guardas para acompanhar os casos e identificar os suspeitos. "Eles ouviram vizinhos, supostos envolvidos e a Polícia Civil está dando sequência à apuração. Tudo indica que não há um único matador. Algumas pessoas podem estar se aproveitando da situação para resolver problemas com vizinhos, envolvendo os animais."

Campanha

Nas redes sociais, o apelo contra os crimes já tem mais de 11 mil seguidores: "São Carlos Alerta! Eles não podem se defender, vamos lutar por eles. Denuncie! Matar animais é crime".

A Lei Federal 9.605/78 prevê detenção de três meses a um ano, mais multa, a quem fere, mutila ou maltrata animais domésticos. "É uma lei muito branda, com a pena geralmente convertida em cestas básicas. Não desencoraja esse tipo de crime", avaliou Marrara.

Veja Também

Comentários