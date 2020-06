Apoio da população é fundamental para frear casos e óbitos em MS

Taxa de isolamento social continua na casa dos 30%

Campo Grande (MS) – Desde o início da pandemia o que se sabe, é que além das medidas implantadas pelos gestores públicos para fortalecer a área da saúde, o apoio da população seria fundamental para frear a curva de crescimento do novo coronavírus através do distanciamento social, que consiste em sair de casa somente em casos estritamente necessários.

Embora pareça repetitivo, grande parte dos sul-mato-grossenses que poderiam permanecer em casa não tem colaborado, e as taxas de recolhimento mapeadas mostram uma certa negação a pandemia que já ceifou 54 vidas no Estado. Nesta segunda-feira (22.6) o índice de pessoas que respeitaram o isolamento foi de 36,7%, muito aquém do mínimo recomendado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) de 60%.

A doença já se espalhou em mais de 80% do Estado, e nas cidades com maior número de casos o comportamento com relação a pandemia também indica certa despreocupação. A adesão ao isolamento social nos dez municípios com maior número de casos neste início de semana foi a seguinte: Dourados (38,5%), Campo Grande (36,6%), Guia Lopes da Laguna (37,9%), Três Lagoas (39,1%), Fátima do Sul (37,4%), Rio Brilhante (38%), Corumbá (38,3%), Chapadão do Sul (36,1%), Paranaíba (41,5%), e Itaporã (34,4%).

Durante a live que anunciou novo recorde de positivos, com 393 novos casos confirmados, e oito óbitos ocorridos nas ultimas 24 horas, o secretário de saúde, Geraldo Resende chamou atenção para a ocupação de leitos que tem crescido no Estado e fazendo vítimas, principalmente em pessoas que tem comorbidade.

“Isso é fruto principalmente da não contribuição da população. Esse 393 positivos, são pessoas que vieram a se contaminar porque nós estamos contribuindo para o vírus chegar cada vez mais perto do seu hospedeiro. Desse número, certamente alguns deles vão exigir leitos de UTI´s ou leitos clínicos. E mais uma vez eu tenho dito, não adianta a gente correr para montar leitos, se não houver a colaboração da sociedade com o isolamento social”, alertou.

Os boletins da taxa de isolamento, com a lista completa de cidades, e o epidemiológico podem ser conferidos no site www.coronavirus.ms.gov.br .

Mireli Obando, Subcom

Foto: Divulgação