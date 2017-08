Apoiadores de Maduro fazem manifestação contra discurso de Trump na Venezuela

Milhares de apoiadores do governo de Nicolás Maduro tomaram as ruas da capital venezuelana nesta segunda-feira, em uma atitude contra a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou não descartar o uso de força militar para resolver a crise política venezuelana.

Com slogans contrários aos EUA e música de salsa em caminhões, a multidão de trabalhadores fez uma sua manifestação nesta segunda-feira, encaminhando-se para o palácio presidencial de Miraflores.

Diversos funcionários seniores criticaram a sugestão de Trump de que poderia utilizar uma ação militar contra o governo Maduro. O próprio presidente, no entanto, ainda não comentou o assunto, mesmo após o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, ter aumentado a pressão sobre o governo venezuelano durante visita à Colômbia no domingo.

A oposição e vários governo regionais críticos de Maduro também repreenderam a sugestão de uma ação militar para tentar resolver a crise na Venezuela. Fonte: Associated Press.

