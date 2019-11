Aplicativo Zarc Plantio Certo é atualizado e traz cultivares para cada região

Aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa - Arquivo

O aplicativo móvel Zarc Plantio Certo ganhou uma nova versão. A partir de agora, o usuário passa a ter acesso também às cultivares registradas para dez culturas: amendoim, arroz, cevada, girassol, mamona, milho, soja, sorgo, trigo e feijão.

O Zarc Plantio Certo foi lançado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em junho, com o objetivo de tornar mais prática e fácil a consulta às informações do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc). Antes, as tabelas eram divulgadas somente em portarias publicadas no Diário Oficial da União ou no site do Ministério.



A inclusão da lista de cultivares foi uma das principais sugestões apontadas pelos próprios usuários desde o lançamento da ferramenta. “Para que um aplicativo possa ser amplamente utilizado, é fundamental estar atento às demandas dos usuários e atualizá-lo periodicamente para que incorporem novas funcionalidades”, ressalta a chefe-geral da Embrapa Informática Agropecuária, Silvia Massruhá.



Além de consultar as janelas de plantio em que há menor chance de frustração de safra devido a eventos climáticos adversos para mais de 40 culturas, em todos os municípios brasileiros, o aplicativo oferece agora a lista das cultivares registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC), consideradas aptas a cada localidade.



A lista está organizada a partir das instituições detentoras das cultivares e oferece informações sobre as principais características agronômicas cadastradas no RNC, como por exemplo a produtividade potencial, o tempo de maturação e a floração. A novidade permite ao produtor ter em mãos informações qualificadas sobre duas variáveis importantes no momento de planejar o plantio: o risco climático e o material genético mais adequado.



“Vale lembrar que o atendimento às recomendações do Zarc é obrigatório para o agricultor acessar os recursos do Programa de Garantia de Atividade Agropecuária (Proagro), do Proagro Mais, destinado à agricultura familiar, e do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), e muitas instituições financeiras estão concedendo o crédito rural com base no zoneamento”, afirma o diretor do Departamento de Gestão de Riscos, Pedro Loyola.



O aplicativo foi desenvolvido pela Embrapa Informática Agropecuária, responsável pela coordenação da Rede de Pesquisa que atua na execução do Zarc. A nova versão já está disponível gratuitamente na loja de aplicativo dos celulares.