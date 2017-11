Aplicativo Resenha Virtual vai simplificar e identificação e troca de informações sanitárias de equídeos

Lançado esta semana pelo Governo do Estado, o aplicativo “Resenha Virtual” busca tornar mais ágil e seguro o transporte de animais dentro do Estado. A medida, pioneira no País, pode tornar Mato Grosso do Sul referência em sanidade animal, conforme explicou o Secretario de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck.

Através do aplicativo é possível também solicitar, via web, exames para anemia infecciosa equina (AIE) e mormo, além da emissão das Guias de trânsito de animais (GTA).

Com o programa instalado no dispositivo móvel que só pode ser acessado com uma senha individual, o proprietário e ou veterinário responsável terá acesso a todo o histórico de exames e do trânsito de cada animal, além de dados como registro de raça, número de chip, imagens o que o torna um excelente sistema de gestão animal também.

Segundo dados da Agência, em Mato Grosso do Sul a população de equinos cadastrada em sistema é de aproximadamente 431 mil animais, sendo que 82% destes encontram-se na região do planalto.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)