Aplicativo para celular facilitará acesso a vídeos técnicos de ATeG

A coleção completa do SENAR em Campo - vídeos de curta duração, com abordagem de temas técnicos em diferentes cadeias produtivas, elaborados pela equipe de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) - poderá ser visualizada por meio de um aplicativo parasmartphones e tablets a partir de agora. Com a nova ferramenta, técnicos de campo, instrutores, produtores e trabalhadores rurais terão o acesso facilitado a técnicas, inovações e tecnologias.

Hoje, a lista já conta com 10 temas, que podem ser assistidos no site do SENAR e no YouTube: Cuidados na ordenha de vacas leiteiras; Cuidados na vacinação de bovinos; Cura do umbigo; Controle natural de pragas; Controle de berne, Carrapato e mosca dos chifres; Gestão de Empresas Rurais; Cadastro Ambiental Rural; Como combater a mosca da fruta; Como realizar a biometria e classificação na piscicultura e Como realizar o povoamento na piscicultura.

O coordenador nacional de ATeG no SENAR, Matheus Ferreira, ressalta que o aplicativo também permitirá que os vídeos sejam baixados nosmartphone. Isso facilitará quando técnicos e produtores estiverem em uma área sem acesso à Internet e quiserem esclarecer alguma dúvida ou repassar uma dessas técnicas para outras pessoas.

“É informação na mão. A intenção dos vídeos é ensinar uma técnica específica ligada a uma cadeia produtiva e com isso despertar o interesse por orientações mais abrangentes. Queremos ajudar a resolver questões pontuais do dia-a-dia do produtor, mas ao mesmo tempo mostrar que intervenções isoladas não resolvem problemas estruturantes, é necessário investir em um acompanhamento contínuo como o da Assistência Técnica”, destaca Ferreira. Ele antecipa que a coleção de títulos do SENAR em Campo deverá ser ampliada em breve.

Como instalar o aplicativo

O aplicativo do SENAR em Campo está disponível nas plataformas iOS (iOS 8.0 ou posterior, compatível com iPhone, iPad e iPod touch) eAndroid (Android 4.4 ou superior). Para instalá-lo, basta baixar a ferramenta na AppStore ou pelo Google Play.

Veja Também

Comentários