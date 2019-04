Aplicativo do Detran-MS já tem mais de dez mil downloads no Estado

Campo Grande (MS) – Com mais de dez mil downloads, o aplicativo do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) Detran-Móbile, tem facilitado a vida do usuário com interatividade e comodidade.

Por meio da ferramenta é possível fazer consultas e pagamento de multas, licenciamentos e obter informações sobre a pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Além disso, o app também disponibiliza endereços dos postos de atendimento mais próximos do usuário e o horário de funcionamento em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

O diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Roberto Alencar, explica que o app foi desenvolvido pensando na economia de gastos tanto do Departamento quanto do usurário. “O uso do aplicativo evita filas e outros transtornos como o deslocamento, por exemplo”, concluiu.

O Detran- Mobile está disponível para tablets e smartphones do sistema Androide e IOS.

Assista abaixo o Detran em 1 Minuto desta semana e entenda como o aplicativo funciona.

Viviane Freitas – Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ MS).