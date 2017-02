Aplicativo brasileiro permite a gestão de frotas públicas

Em parceria com a Telit, líder global em Internet das Coisas, a Mobiware anuncia o lançamento do Helios Mobile, aplicativo brasileiro que permite a gestão de frotas públicas. Ligado à Internet das Coisas, o app conversa diretamente com o MDVR + kit de câmeras que captam a imagem e o som de qualquer veículo em tempo real.

Menor que um aparelho celular convencional, o dispositivo é extremamente compacto (12cm x 9cm x 2cm 0,57kgs) e traz grandes vantagens para veículos que transportam materiais de valor, químicos ou de risco. Em caso de acidente, por exemplo, a empresa conseguirá acompanhar imagens e sons transmitidos em tempo real. “Adicionalmente, o Helios Mobile traz benefícios para carros de utilidade pública como polícia, bombeiro, ambulância, bem como soluções de rastreamento de caminhões pesados e transportes de valores”, conta João Francisco da Costa, CEO da Mobiware.

Além disso, o modelo de negócio oferecido pela Mobiware propõe que o próprio usuário opere e mantenha a estrutura em seus dispositivos com pouco ou nenhum envolvimento de empresas de monitoramento. Com um login e uma senha de segurança, é possível ter acesso ao Helios e iniciar o controle e a comunicação com a frota cadastrada. O aplicativo também oferece suporte em casos como freada brusca, sensores de porta e temperatura, além da opção de envio de comandos para o bloqueio do veículo, acionamento da sirene e luzes de alerta.

“Oferecemos a opção de monitoramento em tempo real, atribuição automática de endereços para reais posições geográficas, histórico da viagem com animação exibido diretamente nos mapas e sem nenhuma despesa relativa à instalação ou acesso ao sistema. A nossa tecnologia é completa e pode ser utilizada em qualquer lugar do mundo, com conectividade à internet de ponta”, finaliza João.

O projeto contou com o fornecimento do módulo de comunicação 3G ou 4G da Telit. A solução é composta por um kit de até quatro câmeras de áudio e escuta, disponível para venda no próprio site da marca (http://www.mobiware.com.br/ ).

