Apesar de pedidos, não tenho plano de me reunir com presidente do Irã, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta terça-feira se reunir neste momento com o presidente do Irã, Hassan Rouhani. Em breve mensagem no Twitter, porém, Trump não descartou que esse encontro ocorra no futuro.

Os dois líderes estão em Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. "Apesar dos pedidos, eu não tenho planos de me reunir com o presidente iraniano, Hassan Rouhani", afirmou Trump, sem especificar de onde teriam vindo essas solicitações. "Talvez algum dia no futuro nos encontremos. Tenho certeza de que ele é um homem absolutamente agradável."

As tensões entre Washington e Teerã voltam ao radar neste momento, após Trump abandonar em maio o acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, o que abriu caminho para a volta de sanções econômicas americanas contra o país persa. Em novembro, deve haver sanções americanas especificamente contra o setor de petróleo iraniano, o que tem apoiado os preços internacionais da commodity.