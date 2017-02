Apesar de intensos protestos, Reino Unido diz que visita de Trump está mantida

O governo britânico disse nesta terça-feira que a visita de estado do presidente dos EUA, Donald Trump, está mantida, apesar de uma pressão da oposição política e da população.

Milhares de pessoas já demonstraram suas insatisfações e mais de 1,8 milhões assinaram a petição online contra a visita de Trump desde a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, estendeu o convite no mês passado em nome da rainha Elizabeth II.

O orador da Câmara dos Comuns, John Bercow, anulou seu costume político de neutralidade ao dizer que Trump não deve ser convidado a dirigir-se ao Parlamento durante a viagem.

Respondendo à petição anti-Trump na terça-feira, o escritório de Relações Exteriores disse que

"Reconheceram as fortes opiniões, mas que não apoiam esta petição".

"Esperamos ansiosamente dar as boas-vindas ao presidente Trump e finalizar acordos", disse o governo. Fonte: Associated Press

