Mesmo com pandemia, muitos casais vão ser presenteados no dia dos namorados em Campo Grande

Mesmo com a pandemia do coronavírus, muitos casais serão presenteados no dia dos namorados comemorado nesta sexta-feira (12). Segundo pesquisa do Procon Campo Grande, 58% dos entrevistados vão comprar presentes esse ano.

O levantamento foi feito entre os dias 2 a 5 de junho na Capital, entrevistando cem pessoas, maiores de dezoito anos, por telefone. O questionário foi composto por 11 questões de múltipla escolha, sendo que algumas questões obtiveram duas ou mais respostas.

Dos 58% que pretendem comprar presente, 43% desse número vão gastar entre R$ 100 a R$ 200.

Dentre as escolhas dos presentes, roupas e acessórios estão no topo das escolhas, com 32% e 26% respectivamente.

Apesar dos impedimentos da pandemia, a internet e shoppings estão empatados na questão de preferência na hora das compras com 21%. Além disso, comércio popular e lojas de bairro seguem como opção do público com 15% ambos.