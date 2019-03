Apesar da chuva, 1 milhão curtem sábado de carnaval no Rio, diz prefeitura

A chuva, que caiu ao longo de todo o dia, ora mais forte, ora como garoa, foi a marca do sábado de carnaval nas ruas do Rio, mas não impediu que mais de 1 milhão de foliões tomassem as ruas, nas contas da Riotur, órgão municipal de promoção do turismo.

Como manda a tradição, o carnaval de rua do Rio foi aberto no Centro, com o desfile do Cordão da Bola Preta, mais popular e tradicional bloco carioca - foi fundado em 1918. O desfile deste ano foi o 101º da história e, segundo a Riotur, arrastou 500 mil pessoas.

Ao som de tradicionais marchinhas de carnaval e sambas, neste ano, o Bola Preta desfila com a atriz Paolla Oliveira como rainha da bateria. "Desejo que a gente tenha um carnaval de paz, de alegria e de respeito", disse a atriz, que é paulistana, em entrevista ao canal de TV por assinatura GloboNews. "Já fui a outros blocos, mas esse é muito especial", completou Paolla, que mais tarde desceria do trio elétrico para sambar com os foliões na rua.

O carnaval carioca terá desfiles de 498 blocos, incluindo os fins de semana anteriores e posterior à data oficial da folia - isso levando em conta os desfiles autorizados pela prefeitura. Além do Bola Preta, desfilaram no sábado o Carrossel de Emoções, que arrastou 280 mil pessoas ao som do funk carioca, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, Céu na Terra, Escangalha, Empolga às 9, Multibloco, Terreirada Cearense, Bloco do Barbas, Banda de Ipanema, entre outros tradicionais e blocos criados na retomada do carnaval de rua do Rio, há cerca de 15 anos.

O Empolga às 9 fez seu 16º desfile em Copacabana, na zona sul da cidade. O bloco desfilou pela orla, na Avenida Atlântica, ao som de samba, pop, forró, maracatu. Mesmo na chuva, o público cantou junto ao trio elétrico músicas da banda Baiana System e de Tim Maia, Elza Soares e Jorge Ben Jor.

A Riotur informou ainda que, até as 16 horas, 52 pessoas haviam sido atendidas nos postos montados nos circuitos de blocos de rua. A Subsecretaria de Licenciamento, Fiscalização e Controle Urbano, da Secretaria Municipal de Fazenda, atuou no Cordão da Bola Preta, na Banda de Ipanema, no Carrossel de Emoções e no Bloco do Barbas. "Foram apreendidos 3.484 itens como garrafas de vidro de bebidas diversas, biscoitos, maços de cigarro, fantasias, copos plásticos, carrocinhas, entre outros materiais, além de 20 quilos de produtos como carvão e salsichão", diz a nota da Riotur.

Além disso, até as 17 horas, a Comlurb, empresa municipal de limpeza urbana, coletou "quase 43 toneladas de lixo". Como ainda havia desfiles programados para a noite de sábado, o montante total de lixo coletado será informado apenas na manhã de domingo. Desde o dia 16, duas semanas antes do carnaval, a Comlurb retirou 173,3 toneladas de resíduos dos blocos de rua do Rio.