Apenas um milionário ainda não sacou prêmio da Mega da Virada

Mais um milionário de Mato Grosso do Sul sacou o prêmio do bolão da Mega da Virada. Segundo a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal (CEF), a retirada foi registrada na tarde de quarta-feira (04). Agora, apenas um vencedor ainda não retirou a bolada.



A aposta vencedora foi feita em uma lotérica no Centro da capital. O bolão foi uma das seis apostas sorteadas na noite do dia 31 de dezembro de 2016.



Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio total de R$ 220,9 milhões do concurso 1890 foi dividido entre ganhadores de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA), Belo Horizonte (MG), Fazenda Vilanova (RS) e Campo Grande (MS). Cada aposta vencedora levou R$ 36.824.758,22.

Veja as dezenas sorteadas: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53.

No caso de Mato Grosso do Sul, cada um dos 10 participantes do bolão ficará com R$ 3,6 milhões. Ainda segundo a Caixa, os vencedores têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para retirar o prêmio.

Segundo a Caixa, prêmios com valores superiores a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. Depois desse prazo, eles perdem o direito de sacar o valor. Depois desse prazo, o prêmio é repassado ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES).

Outras 1.665 apostas acertaram cinco números e levaram R$ 25.481,21. Com quatro acertos, 124.889 apostas receberam o prêmio de R$ 485,30. Desde o dia 31 de outubro, a Mega da Virada 2016 vendeu 62.033.656 bilhetes em todo o país, com valor médio de R$ 11,86, num total de 210.248.379 apostas. A arrecadação foi de R$ 735.869.326,50.

