Apenas em 2017, leilões de bens apreendidos já arrecadaram mais de R$ 4,5 milhões

Terminou, na última quinta-feira (31), o décimo Leilão da Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais da Justiça Estadual. Neste ano já foram alienados 620 veículos e arrecadados cerca de R$ 4.500.000,00 com a venda de joias e, principalmente, veículos. Foram levados a leilão tanto sucatas quanto veículos semi-novos com direito a voltar a circular.



Mato Grosso do Sul é pioneiro e considerado referência no Brasil na realização de Leilões de Bens Apreendidos em Ações Penais, cujo objetivo é eliminar a depreciação dos bens que ficam depositados em pátios, muitas vezes a céu aberto, expostos às intempéries do tempo e ao vandalismo.



A Comissão de Alienação de Bens Apreendidos em Ações Penais foi criada em 2013, com fundamento nos artigos 120, §5º, 123 e 144-A, do Código de Processo Penal, art. 64 da Lei Federal nº 11.343/2006 e Recomendação nº 30 do CNJ. Possui atuação em todas as comarcas do Estado. Atualmente é presidida pelo juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça, Fernando Paes de Campos.



O Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Romero Osme Dias Lopes, é grande entusiasta da ideia, e ainda para este ano há previsão de novos leilões, que serão previamente publicados.

