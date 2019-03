Apagão elétrico atinge boa parte da Venezuela

Um apagão elétrico deixou boa parte da Venezuela sem energia elétrica, no que autoridades afirmam ser um ato de "sabotagem". A imprensa local reportou que nesta quinta-feira quase todo o país enfrenta um blecaute, que começou no momento em que trabalhadores começavam a usar o transporte na volta para casa.

A operadora estatal CORPOELEC atribuiu a falta de energia a uma "guerra energética" contra o país, em declaração no Twitter. A agência afirma que o problema ocorreu por um ataque na usina elétrica de Guri e que funcionários trabalham para restaurar o serviço.

Funcionários pró-governo geralmente atribuem os problemas de falta de energia à oposição. O país, porém, sofre com problemas de gerenciamento e manutenção. A falta de energia se tornou um problema recorrente na Venezuela, mas a escala do problema nesta quinta-feira parece ser superior ao nível considerado normal. Fonte: Associated Press.