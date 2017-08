Aos 65 anos de idade, Jakson Sosa tem se reinventado como aluno e como empreendedor. De olho nas novas exigências do mundo do trabalho e de oportunidades de negócios, ele deixou a aposentadoria de lado e manteve-se na ativa. Formado em Ciências Físicas, ainda na década de 1970, Sosa mudou sua área de atuação para a audiovisual. E para agregar valor imaterial ao trabalho, concluiu dois cursos pelo Senac EAD: a graduação de Tecnologia em Marketing, em 2015, e a pós-graduação em Gestão de Marketing, em 2017.

Nessa decisão, pouco usual na idade, o próprio compara com o protagonista do filme O Estagiário (título original The Intern, 2015), um senhor que retorna ao trabalho aos 70 anos depois de estar aposentado. “Conversando com outros amigos de idades similares à minha, percebemos que há um movimento nesse sentido, de pessoas mais experientes retornarem à profissão depois da conclusão de novos cursos. O formato de ensino a distância não é empecilho, e, além de ser adaptável em qualquer idade, ajuda na flexibilidade para quem pretende ou não pode se deslocar muito”, avalia.

O retorno aos estudos e à ativa nem sempre é fácil, pensou ele. Por isso, na hora de escolher o formato de ensino e a instituição, a flexibilidade e a reputação foram determinantes. “Levei em consideração tempo, disponibilidade, deslocamento para realizar os estudos, e percebi que as aulas a distância eram adequadas à minha rotina. Todas as pesquisas apontaram para o Senac EAD”, lembra.

Segundo Jakson, os cursos o ajudaram a entender mais o próprio negócio: “sobretudo, com o marketing digital, área em que passei a atuar de forma clara e contundente na minha empresa tanto na parte de planejamento quanto execução”. Outras questões aprendidas na especialização, como gestão comportamental e organizacional, serviram para aumentar a performance de sua equipe de trabalho e, consequentemente, o negócio.

Proprietário de uma empresa especializada em vídeo, atualmente com 24 funcionários, o empreendedor avalia que a graduação e a especialização trouxeram impactos significativos. Isso porque, conforme ele explica, o bom conhecimento de marketing na teoria e na prática ajuda a criar uma configuração para diversos modelos de trabalho. “Seja em qual for o ambiente, digital ou não, a aprendizagem adquirida nessas áreas tem me servido em prospecções, vendas, em tudo”.

Competição – Sosa considera que o mundo do trabalho tem se afunilado. Por isso, de acordo com ele, atualmente quem não possui formação e especialização em determinado ambiente profissional, tende a disputar vagas em segundo plano. “É importante manter-se qualificado para competir pelas oportunidades em primeiro plano, quando o mercado reaquecer”. Por esse motivo, Jakson admite: “mesmo como empregador, o objetivo é continuar se aprimorando”.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 21 para graduação.

Recentemente, o EAD do Centro Universitário Senac conquistou nota máxima, 5, no recredenciamento realizado pela comissão do MEC, o que atesta a sua excelência de ensino.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br. Há também uma programação diversificada de cursos presencias que pode ser conferida em www.sp.senac.br.

