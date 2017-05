Aos 62 anos, morre o músico e produtor musical Kid Vinil

O músico e produtor musical Kid Vinil, nome artístico de Antônio Carlos Senefonte, morreu na tarde de hoje (19) em São Paulo. A família ainda não divulgou informações sobre o velório e enterro do cantor. Amigos, artistas, bandas e músicos como Thunderbird, Roger (do Ultraje a Rigor) e Paralamas do Sucesso, lamentaram a morte do músico nas redes sociais.

Kid Vinil nasceu em 10 de março de 1955 na cidade paulista de Cedral e fez sucesso nos anos 80 com o grupo de rock Magazine, com a qual lançou músicas como Tic Tic Nervoso, Sou Boy e Comeu, que foi tema de abertura da novela A Gata Comeu, exibida pela Rede Globo em 1985.

Cantor, radialista, compositor, apresentador, jornalista e produtor musical, Kid Vinil foi vocalista das bandas Verminose, Magazine e Heróis do Brasil.

O cantor estava em coma induzido desde o dia 15 de abril, quando passou mal logo depois de uma apresentação na cidade de Conselheiro Lafaiate (MG).

