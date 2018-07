Ao vivo: Bélgica e Inglaterra jogam pelo terceiro lugar da Copa

Depois de caírem nas semifinais e perderem a chance de disputar o título da Copa do Mundo, Bélgica e Inglaterra entram em campo neste sábado (14), às 11h (horário de Brasília), para saber quem fica com o terceiro lugar da competição.

Esta é a segunda vez que as duas seleções se enfrentam neste Mundial. Os dois times fizeram parte do Grupo G na fase de grupos e se encontraram na terceira rodada, com vitória belga por 1 a 0. Na ocasião, as duas seleções já estavam classificadas para as oitavas de final e jogaram com os times reservas. Agora, as duas times estão confirmados com força máxima: do lado belga, o ataque conta com Hazard, Lukaku e De Bruyne. Os ingleses mandam a campo nomes como Pickford, Maguire, Sterling e Harry Kane.

Para a Bélgica, vale o melhor desempenho do país na história das Copas. Em 1986, quando disputou a terceira posição, perdeu para a França na prorrogação e terminou em quarto lugar. Campeã do mundo em 1966, a Inglaterra pode garantir a melhor colocação em uma copa desde então. Em 1990, disputou o terceiro lugar, mas foi derrotada pela Itália. E, desde o longínquo ano do título, o quatro lugar foi o melhor resultado que conseguiram em uma copa.

Além do terceiro lugar, também está em disputa neste sábado quem será o artilheiro da Copa da Rússia. O inglês Harry Kane lidera, com seis gols. Mas Lukaku pode ameaçar o reinado do atacante da Inglaterra. Com quatro gols, o belga está empatado em segundo lugar na artilharia ao lado de Cristiano Ronaldo e do russo Cheryshev. Mas os franceses Mbappé e Griezmann, que têm três gols cada, ainda terão a final de domingo para garantir a artilharia da competição.

