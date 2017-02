"Ao nomear 35 defensores Estado tem um dos maiores avanços da Defensoria Pública", destaca governador

Ao nomear 35 novos defensores, o Governo do Estado promoveu um dos maiores avanços da Defensoria Pública, cobrindo lacuna de ausência desses servidores em 25 comarcas do Estado. A referência é do governador Reinaldo Azambuja durante pronunciamento na cerimônia de entrega das carteiras profissionais dos defensores nomeados e de homenagem aos defensores públicos aposentados em 2016.

O evento aconteceu tarde desta sexta-feira (10), na Escola Superior da Defensoria Pública, e teve a presença do defensor público geral do Estado, Luciano Montalli, e do secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel. Ao dar posse aos nomeados, pela primeira vez Mato Grosso do Sul tem todas as comarcas com defensores públicos.

“Enquanto alguns estados estão diminuindo estruturas e até criando dificuldades para que as defensorias funcionem, aqui nós damos posse para cobrir as comarcas que não tinham defensores. Eles têm um papel fundamental de apoio às famílias carentes. Quanto mais fortalecermos a defensoria, mais cidadania oferecemos para as pessoas mais necessitadas”, disse o governador.

Durante seu pronunciamento, Azambuja destacou que a medida de expandir a atuação dos defensores requereu arranjos do Governo no objetivo de manter o equilíbrio fiscal neste momento de crise prolongada. “Iniciamos o governo em janeiro de 2015, junto com a maior crise da história do País. Nunca tivemos uma crise tão intensa e duradoura, com mais de dois anos de recessão”, reforçou.

O governador participou da entrega do certificado de confirmação no cargo de defensor público para 21 profissionais do quadro e a entrega de homenagens para oito defensores aposentados. O secretário Eduardo Riedel fez a entrega simbólica da carteira funcional aos 35 defensores públicos substitutos que tomaram posse em outubro do ano passado.

Foram homenageados os defensores aposentados Auristela Machado Vidal; Clari Maria Stevaux; Denise da Silva Viegas; Elizabeth Fátima Costa; Francisco Ciro Martins; Maria Gisele Scavone de Mello; Osvaldo Vieira Oliveira e Rafael Alberto Daniel.

Veja Também

Comentários