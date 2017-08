Ao menos uma pessoa morre em engavetamento na Rodovia Carvalho Pinto, em SP

Uma pessoa morreu em um engavetamento envolvendo ao menos 12 veículos leves e duas carretas ocorrido pouco antes das 8h desta quarta-feira, 30, no quilômetro 75 da Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, cidade do interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima fatal caiu de um viaduto após a colisão, enquanto outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Ainda de acordo com os Bombeiros, uma das carretas carregava tinta, enquanto a outra levava sucata. Após a colisão, alguns veículos chegaram a pegar fogo. Ao todo, o 11º e o 17º Grupamentos de Bombeiros enviaram 15 equipes ao local. Devido ao engavetamento, o tráfego permanecia completamente bloqueado no local por volta das 9h30. O incidente ocorreu no sentido Rio de Janeiro da rodovia.

