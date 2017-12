Ao menos nove pessoas são mortas em ataque contra igreja copta no Egito

Ao menos nove pessoas foram mortas nesta sexta-feira, vítimas de um tiroteio na parte externa de uma igreja cristã copta no sul do Cairo, disse o porta-voz do Ministério da Saúde do Egito, Khaled Megahed. De acordo com ele, o ataque ocorreu quando homens armados em uma motocicleta abriram fogo na frente da igreja Mar Mina. Um homem armado e um policial foram mortos, disse o porta-voz.

A filial do grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria pelo ataque, utilizando a agência de notícias do grupo, a Amaq, afirmando que o ato foi realizado por um "detalhe de segurança" e que um dos homens responsável pelo ataque seria "um mártir".

A agência de notícias estatal egípcia MENA, citando um funcionário do Ministério do Interior não identificado, afirmou que o outro responsável pelo ataque fugiu da cena, mas estava sendo perseguido pela polícia. Mais cedo, funcionários de segurança que falaram sob condição de anonimato disseram que dois policiais foram mortos.

O porta-voz da Igreja Copta Ortofoxa disse, em uma declaração, que pelo menos seis pessoas foram mortas no ataque, incluindo cinco coptas e um policial. Ele também disse que houve um ataque separado em uma loja no mesmo bairro que matou dois coptas. A minoria cristã do Egito foi alvo de militantes islâmicos radicais em uma série de ataques desde dezembro de 2016 que deixaram mais de 100 mortos e diversos feridos.

Nos últimos dias, o presidente do Egito, Abdel-Fattah El-Sissi, comandou pessoalmente reuniões com os principais líderes de segurança do país para discutir a segurança durante os festejos de fim de ano. A Casa Branca emitiu um comunicado afirmando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o ataque "e reiterou que os EUA vão continuar a ficar ao lado do Egito na luta contra o terrorismo". Fonte: Associated Press.