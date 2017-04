Ao menos 50 pessoas ficaram feridas em explosão de metrô em São Petersburgo

Ao menos dez pessoas morreram e 50 ficaram feridas devido a uma explosão em um metrô em São Petersburgo. Sete estações de metrô foram fechadas. Uma viagem do presidente da Rússia, Vladimir Putin, a São Petersburgo estava programada para esta segunda-feira, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Putin se encontraria com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, e já foi informado sobre as explosões que ocorreram no metrô da cidade. De acordo com o jornal The Independent, não está claro se Putin já estava em São Petersburgo no momento da explosão.

Com o ocorrido, o metrô de Moscou adotou medidas adicionais de segurança. "O metrô de Moscou está adotando medidas de segurança adicionais no âmbito da lei federal sobre a segurança do transporte da Rússia", afirmaram autoridades do metrô de Moscou no Telegram. "As autoridades do metrô de Moscou estão prontas para fornecer qualquer assistência ao metrô de São Petersburgo, se necessário."

