Ao lado de Marcela, Temer lança Programa Nacional de Voluntariado

O presidente Michel Temer fez um discurso, nesta segunda-feira, 28, durante lançamento do Programa Nacional de Voluntariado. Discursando no Salão Nobre do Planalto, Temer disse acreditar que a imprensa daria "muito relevo" ao evento. "Quem faz trabalho voluntário está devolvendo a comunidade um pouco do que recebeu ao longo do tempo", afirmou.

O presidente chegou acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer que fez um rápido discurso na cerimônia. Em pouco mais de três minutos de fala, nitidamente nervosa, Marcela defendeu o lançamento do programa, disse que a iniciativa vai ajudar a disseminar o voluntariado no País e afirmou que "ser voluntário é um gesto de amor". "Um mundo melhor só pode ser construído com todos", completou.

O Programa Nacional do Voluntariado, lançado nesta segunda-feira, marca também a celebração do Dia Nacional do Voluntariado, instituído como dia 28 de agosto em 1985 pelo então presidente José Sarney.

O programa é coordenado pela Casa Civil e tem como objetivo incentivar o engajamento social em atividades voluntárias e o desenvolvimento da educação para a cidadania. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) é parceiro do programa e dará apoio técnico e administrativo às atividades.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que fez um discurso no evento, disse que o governo "reformista" de Temer quer tentar facilitar o encontro dos voluntários com os projetos existentes. "A atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença", disse.

O governo anunciou ainda a criação de um prêmio anual para reconhecer empresas e cidadãos que desenvolvem atividades voluntárias de relevante interesse social. Como incentivo, o decreto assinado nesta segunda por Temer prevê a utilização de horas nesse tipo de atividade como critério de desempate em concursos públicos ou em processos internos de promoção na administração pública, autárquica e federal.

Para o cidadão encontrar atividades voluntárias das quais tenha interesse, o governo pretende criar a Plataforma Digital do Voluntariado.

