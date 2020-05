Ao deixar o comando da PM, coronel Waldir Acosta destaca a redução no índice de criminalidade na sua gestão

O coronel Marcos Paulo Gimenez, de 46 anos, assumiu do coronel Waldir Ribeiro Acosta, de 56 anos, o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (22.5) - Foto: Saul Schramm

O coronel Marcos Paulo Gimenez, de 46 anos, assumiu do coronel Waldir Ribeiro Acosta, de 56 anos, o Comando-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (22.5). A cerimônia da passagem de comando ocorreu às portas fechadas em razão da pandemia do Covid-19. Durante o discurso de despedida, Acosta destacou que um dos seus maiores marcos durante os três anos à frente da PM foi a redução do índice de crimes no Estado.

“Conseguimos fazer a redução criminal que é muito importante para a nossa sociedade. De 2018, dos 12 itens aferidos, 11 tiveram redução criminal. Em 2019, de 12 itens aferidos, 12 tiveram redução. Tudo isso, ocorreu graças ao trabalho em conjunto da Polícia Militar e da Polícia Civil com apoio dos Corpo de Bombeiros Militar. É um trabalho em conjunto da Sejusp e da PM, dos policiais que estão na linha de frente fazendo a diferença diuturnamente”, pontuou o agora, ex-comandante-geral da PM que segue para a reserva.

Coronel Waldir ainda fez questão de falar sobre a transparência na corporação e do o apoio que sempre teve do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). “Tivemos o fortalecimento da nossa Relações Públicas, PM5, da Corregedoria da corporação e da Ouvidoria”. O oficial enfatizou também o sucesso nas operações, que resultaram no “aumento nas prisões, recordes de apreensões de drogas, contrabando e descaminho e, principalmente, no contrabando de cigarros”.

Representando o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, destacou o compromisso do ex-comandante com Mato Grosso do Sul. “Tenho certeza que você teve muitos desafios, mas o compromisso que teve com a tropa mostrou capacidade para conduzir de forma técnica, os trabalhos da segurança pública do Mato Grosso do Sul. Tem a minha gratidão por tudo que fez pela nossa população, principalmente, pelo seu trabalho que teve muito suor e muita dor, mas manteve sempre o compromisso, sobretudo com a família sul-mato-grossense”.

Mesmo não estando presente, em razão da pandemia do Covid-19, o governador Reinaldo Azambuja enviou vídeo ao qual agradeceu os bons resultados conquistados pelos servidores da Segurança Pública e fez um agradecimento especial ao coronel Waldir Ribeiro Acosta. “Quero agradecer a você, Waldir, a toda a sua equipe, aos seus colaboradores que trabalharam com você durante esse longo período, principalmente pela seriedade na condução dos trabalhos, pela responsabilidade e principalmente pelos bons resultados que todos nós colhemos”.

Reinaldo Azambuja deu boas-vindas ao novo comandante-geral da PM, coronel Marcos Paulo, e destacou que ele, junto com a sua nova equipe constituída, “continue mantendo os bons níveis que nós tivemos e aprimorando para que nós, com certeza, possamos ter uma das melhores seguranças públicas de todo o Brasil”.

Durante a solenidade o coronel Renato dos Anjos Garnes foi nomeado subcomandante-geral da PM, substituindo o coronel Edmilson Lopes da Cunha, que ocupava o cargo na gestão do coronel Waldir Acosta.

O evento foi transmitido via internet, por meio de Live via Facebook e Instagram, além de link no site da Sejusp. Em razão da pandemia do Covid-19, o evento obedeceu a todos os protocolos de segurança e às normas estabelecidas pela OMS e pela Secretaria de Estado de Saúde.