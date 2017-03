Ao comentar operação Carne Fraca, Rocha defende ‘força-tarefa em defesa do que é certo’

Os desdobramentos da Operação “Carne Fraca”, da Polícia Federal, que comprometeu as exportações de carne a causou o fechamento de frigoríficos pelo país, foram tema de debate hoje na Câmara Municipal de Campo Grande. Para o presidente da Casa, vereador Prof.º João Rocha, é necessária “uma força-tarefa em defesa do que é certo”.

“Quem tem responsabilidade de tomar decisões, tem que medir o tamanho dessa atitude. Até o remédio, se exceder na dose, vira veneno. Não achamos certo passar a mão na cabeça de ninguém, mas temos que fazer uma força-tarefa na defesa do que é certo”, sustentou o parlamentar.

Em aparte ao presidente da Frente Nacional da Pecuária, Francisco Maia, que usou a tribuna nesta quinta-feira, Rocha defendeu a preservação da soberania nacional. Segundo ele, há outros países, como Austrália e Estados Unidos, “nadando de braçada” na crise instalada no agronegócio brasileiro, que comprometeu toda uma cadeia de produção.

“Mato Grosso do Sul é um celeiro, se dedicou a melhoria genética do rebanho e hoje tem um dos melhores do Brasil. Uma atitude precipitada pode jogar o país nessa situação. Outros países estão vibrando, pois, até que se corrija isso, as perdas são lastimáveis”, lamentou.

Por fim, o presidente da Casa destacou o papel da Câmara: abrir as portas para o debate. “Estamos aqui de portas abertas a todos os setores para adotar o procedimento necessário e ajudar. Todos os segmentos envolvidos podem contar conosco”, finalizou.

