Ao comemorar 90 anos, Rio Brilhante recebe mais R$ 30 milhões em investimentos do Governo do Estado

Campo Grande (MS) – Ao completar 90 anos de existência, o município de Rio Brilhante, distante 165 km da Capital, foi contemplado com quase R$ 31 milhões em investimentos do Governo do Estado.

O anúncio foi feito pelo Governador Reinaldo Azambuja, nesta quinta-feira, dia 26, durante a solenidade em que entregou algumas obras, lançou outras, e ainda entregou um caminhão para a coleta seletiva de lixo reciclável, de uma ambulância e de materiais esportivos para as escolas estaduais.

O prefeito de Rio Brilhante, Donato Lopes da Silva, destacou a parceria do Governo do Estado com o Município.

Dois bairros já foram beneficiados com coleta e tratamento de esgoto: Nova Brilhante e Pró-Moradia XIV. O valor investido nessas obras foi de R$ 4,4 milhões em recursos próprios.

No Nova Rio Brilhante, foram executados 14,7 quilômetros de rede coletora e feitas 1.232 novas ligações domiciliares de esgoto. No outro bairro foram executados 11,2 quilômetros de rede e 974 ligações domiciliares.

O Governo vai investir ainda mais R$ 10,9 milhões em saneamento em Rio Brilhante. O recurso é proveniente do programa ‘Avançar Cidades – Seleção Contínua’, viabilizados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) junto à Caixa Econômica Federal.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)