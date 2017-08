Anvisa proíbe fabricação e venda de produto que promete aumentar volume de sêmen

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do Spermopower, que diz ser capaz de aumentar o "volume de sêmen, melhorar o desempenho sexual e fortalecer a ejaculação". A determinação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 21.

De acordo com a Anvisa, o produto não possui registro, notificação ou cadastro na agência e é fabricado por empresa desconhecida. A agência proibiu ainda a divulgação do produto no site que o comercializa e solicitou que ele seja apreendido e inutilizado.

A reportagem ligou para os telefones disponíveis no site do produto, mas, até a publicação desta matéria, não havia conseguido localizar os responsáveis para comentar a proibição.

