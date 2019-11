ANTT conscientiza passageiros em Campo Grande sobre uso do cinto

O objetivo é que esses profissionais atuem no dia a dia como multiplicadores da consciência sobre a utilização correta do cinto por parte dos passageiros - Foto: Pexels

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) inicia, na segunda-feira (18/11), a 13ª etapa do projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto. A ação, que continua até o dia 21/11 e tem a parceria da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran), visa alertar os usuários do transporte rodoviário interestadual e internacional sobre a importância da utilização adequada do cinto de segurança nos ônibus. As atividades ocorrem no Terminal Rodoviário Senador Antônio Mendes Canale em Campo Grande.

Além da conscientização dos passageiros — que será realizada em conjunto com a Divisão de Educação para o Trânsito da Agetran —, a equipe da ANTT irá vistoriar itens de segurança/obrigatórios dos ônibus, como: saídas de emergência, extintor de incêndio, pneus, tacógrafo, faróis, etc. Atenção especial será concedida à verificação da jornada de trabalho e à documentação dos motoristas.

Os funcionários das empresas transportadoras também serão alvo das ações. O objetivo é que esses profissionais atuem no dia a dia como multiplicadores da consciência sobre a utilização correta do cinto por parte dos passageiros. Adicionalmente, será realizada distribuição de panfletos informativos em uma escola do município.

Histórico

Campo Grande é a última cidade a receber o projeto em 2019. O cronograma foi iniciado em novembro de 2018 em Ponta Grossa/PR. No estado do Paraná, as ações percorreram também as cidades de Curitiba, Maringá, Londrina e Cascavel. Em São Paulo, o projeto esteve em Taubaté, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas, Franca e Sorocaba. Após o encerramento da atividade em Campo Grande, será divulgado o relatório final contendo os resultados do projeto em 2019.

Desde o início da sua execução pela ANTT, o projeto Passageiro Consciente Viaja de Cinto busca atuar de forma coordenada com os respectivos órgãos executivos municipais de trânsito. Já foram conscientizadas 14.716 pessoas. Segundo estudo em andamento realizado pela Agência, apenas quatro em cada dez passageiros utilizam o cinto de segurança de forma adequada nas viagens do transporte rodoviário interestadual de passageiros.