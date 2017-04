?Antes de votar, pegue um Uber?, sugere campanha

O Uber e outros aplicativos de transporte deram início a diversas campanhas para tentar impedir a votação de um projeto que regulamenta o uso desse tipo de plataforma no País. A proposta está na pauta da Câmara dos Deputados de hoje. Como parte dessa estratégia, o Uber enviou um convite aos 513 deputados para que usem nesta terça-feira, 4, o aplicativo e conversem com motoristas e usuários para conhecerem melhor a plataforma. "Antes de votar, pegue um Uber", sugere a empresa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

