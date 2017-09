Antes de voar para o RS, Doria reitera que viaja com próprio dinheiro

O prefeito João Doria (PSDB) gravou um vídeo nesta segunda-feira, 18, em frente ao seu avião que o leva para Porto Alegre, no qual ressaltou o fato de não usar recursos públicos em seus deslocamentos. "Viajo com meu dinheiro, no meu avião", disse o tucano na gravação.

Na semana passada, o prefeito já havia dito que desembolsa dos recursos pessoais os custos das viagens nacionais e internacionais, após o Ministério Público Estadual (MPE) abrir investigação para apurar suas viagens feitas durante horário de trabalho.

O vídeo é divulgado nas redes sociais do prefeito uma semana após a assessoria do governador Geraldo Alckmin (PSDB) publicar uma foto sua na fila de embarque para um avião de carreira. A publicação irritou o governador e causou mais um mal-estar entre auxiliares dele e de Doria. O autor da foto foi o publicitário Daniel Braga, que comanda a bem sucedida estratégia de redes sociais do prefeito.

Segundo aliados do prefeito, porém, a gravação não é uma mensagem indireta ao governador, que também vai de voo de carreira nesta segunda-feira para Belo Horizonte. Doria avisou seu grupo político mais próximo que "não chancela" e "repudia" qualquer hostilidade a Alckmin.

O governador cancelou parte da agenda que teria nessa segunda-feira em Belo Horizonte e decidiu manter apenas os compromissos marcados para depois do horário comercial. Em Porto Alegre, Doria cumprirá uma extensa agenda ao lado prefeito da capital, Nelson Marchezan.

