Antes de ser inaugurado, novo quartel dos Bombeiros já salvou vida de mãe e bebê

Unidade situada na Júlio de Castilhos registrou atendimento a gestante em trabalho de parto antes mesmo de abrir as portas; mãe e bebê estiveram presentes na inauguração nesta tarde.

Campo Grande (MS) – Inaugurado na tarde desta terça-feira (14.11), o novo quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul já salvou a vida de uma gestante que estava em trabalho de parto quatro dias atrás. Ela fez questão de levar seu bebê à solenidade de início das atividades na unidade, como forma de agradecer aos militares.

Com qautro dias de vida, Sofia participou da inauguração do quartel que fica ao lado de sua casa e irá diminuir o tempo resposta para atendimento de toda a região da avenida Júlio de Castilhos, na Capital. A unidade é o 9º Quartel dos Bombeiros em Campo Grande. Além da estrutura, o Governo do Estado entregou duas viaturas para serviço no local, onde 32 militares irão atuar.

A presença deles no local fez diferença para a estudante Bruna Letícia de Sousa dos Santos, de 19 anos, que procurou a unidade ainda não inaugurada, há quatro dias, quando estava em trabalho de parto. Mãe de Bruna, a cozinheira Célia Alves de Souza, conta que a gestação estava com 40 semanas e cinco dias, prazo superior ao indicado. “Qualquer espera a mais poderia ocasionar algo grave para ela e o bebê”, lembra.

“O atendimento foi ótimo, eles foram muito dedicados. Além do transporte na viatura ajudaram a dar entrada na maternidade agilizando o parto, por conta da situação dela”, detalha. “Foi um sufoco e um alívio ter eles aqui por perto”, completa Bruna, com a filha no colo.

Por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), foram repassados também equipamentos para apoio ao trabalho dos bombeiros, como trajes especiais que suportam temperaturas de até 600°C. Esse tipo de material era de uso coletivo, mas com as entregas do Programa MS Mais Seguro têm sido individualizados melhorando as condições de trabalho na Corporação.

“Entregamos em dois anos e dez meses mais do que havia sido adquirido para as forças de segurança nos 40 anos da divisão do Estado”, destacou o governador Reinaldo Azambuja, sobre as entregas pelo programa de reestruturação das forças de segurança do Estado, cujos investimentos alcançam o montante de R$ 115 milhões.

Os resultados têm sido registrados nas mais diversas situações. “Enquanto houve uma explosão de violência em outros estados, aqui diminuíram os índices de roubos e furtos, latrocínios e aumentaram as apreensões”, afirmou o governador.

“A ação mais importante resultante de todos os investimentos feitos na segurança incluindo o Corpo de Bombeiros são as vidas que foram salvas nesse período”, afirmou o titular da Sejusp, José Carlos Barbosa.

Localização estratégica

Comandante do Corpo de Bombeiros em MS, coronel Esli Ricardo de Lima conta que a localização da unidade foi definida por estudo, para agilizar o atendimento à região que ficava distante dos oito quarteis existentes na cidade. “Agora esse socorro chegará mais rápido à população dessa região”, adiantou.

Ele lembrou ainda que mais de 160 viaturas foram entregues aos Bombeiros nos últimos dois anos, investimento maior que em toda a história da Corporação no Estado. “Os investimentos ajudam a melhorar a vida das pessoas e a salvar mais vidas”, completou, ao apresentar balanço de 174 mil atendimentos feitos nos últimos dois anos e dez meses, com socorro a 25.107 pessoas em situação de risco. Veja mais fotos.

