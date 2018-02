Antes de desfile, Império Serrano faz homenagem ao compositor Arlindo Cruz

Arlindo Cruz - Silvio Tanaka/Wikimedia Commons

Primeira agremiação a entrar no Sambódromo nesta segunda-feira (11), a Império Serrano vai prestar uma homenagem especial ao cantor e compositor Arlindo Cruz, que sofreu um AVC em março do ano passado e continua internado em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro.

Um grupo de 270 pessoas vai atravessar a avenida, um pouco à frente da escola, vestindo calça branca e camiseta com a foto de Arlindo Cruz e a frase "O show tem que continuar", um dos versos de um samba que ele compôs.

Segundo o contador Luiz Fundão, Arlindo Cruz é, depois de Silas de Oliveira, fundador da Império e também o compositor que mais venceu sambas enredos para a agremiação de Madureira. “Além de tudo é um grande sambista e um amigo”, disse.

Para Luiz Fundão, a homenagem tem também um outro significado: é como se Arlindo estivesse desfilando na avenida, justamente quando a agremiação voltou à elite do caranaval carioca, depois de oito anos no grupo da série A.

A verde e branco vai desfilar com o enredo O Império do samba na rota da China. O início dos desfiles está marcado para as 21h15.