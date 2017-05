Antes de audiência na Câmara, Moraes defende mudanças no Código Penal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes participa nesta quarta-feira, 17, de audiência na Câmara dos Deputados para discutir alterações no Código de Processo Penal. Moraes criticou o atual conjunto de normas, que é de 1940, e disse que hoje não há mecanismos legais para combater a criminalidade moderna, seja a criminalidade decorrente da corrupção, seja do crime organizado. "Nós temos uma legislação extremamente caduca", afirmou o ministro antes de entrar para a audiência.

O ministro defendeu ainda que o principal ponto a ser alterado é o que ele chama de porta de entrada e saída no sistema penitenciário. Segundo Moraes, não faz sentido pessoas que cometeram delitos leves serem presas e cumprirem uma pena muito similar àqueles que praticaram crimes graves. "Não é possível que um crime de jogo do bicho ou roubo qualificado a mão armada tenham penas de diferença de apenas nove meses", avaliou.

Veja Também

Comentários