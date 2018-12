ANS institui boas práticas em atenção à saúde de operadoras de planos privados

Resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial da União (DOU) institui o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (PCBP).

Conforme a resolução, o PCBP "é um processo voluntário de avaliação da adequação a critérios técnicos pré-estabelecidos para uma Rede de Atenção à Saúde específica ou para uma Linha de Cuidado específica de uma Operadora, realizado por Entidades Acreditadoras em Saúde, com aptidão reconhecida pela ANS".

A resolução informa que o PCBP tem o objetivo de induzir a melhoria, no setor suplementar de saúde, do acesso à rede prestadora de serviços de saúde; da qualidade da atenção à saúde; e da experiência do beneficiário.