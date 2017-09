ANP oferece áreas para exploração de petróleo em MS

Estão em oferta na 14ª Rodada de Licitações da ANP 11 blocos na Bacia do Paraná, localizados no Estado do Mato Grosso do Sul. Os blocos em oferta abrangem os municípios de Rosana, Água Clara, Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Campo Grande, Deodápolis, Ivinhema, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Santa Rita Do Pardo, Taquarussu e Três Lagoas.

A Bacia do Paraná é classificada como Nova Fronteira, ou seja, possui áreas geologicamente pouco conhecidas e barreiras tecnológicas ou do conhecimento a serem vencidas. Os bônus de assinatura mínimos variam entre R$ 381 mil e R$ 429 mil. O Estado do Mato Grosso do Sul ainda não possui produção de petróleo ou gás natural e não há áreas em fase de exploração no Estado. Contudo, a área em oferta possui potencial para descobertas de gás natural em modelo exploratório análogo àquele do Parque dos Gaviões na Bacia do Parnaíba, que é atualmente a segunda maior produtora terrestre de gás natural.

Ao todo, na 14ª Rodada de Licitações, serão ofertados 287 blocos em 29 setores de nove bacias sedimentares, totalizando área de 122.615,71 Km2. Esta Rodada de Licitações tem por objetivos ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e gás natural, ampliar o conhecimento das bacias sedimentares, descentralizar o investimento exploratório no país, desenvolver a pequena indústria petrolífera e fixar empresas nacionais e estrangeiras no país, dando continuidade à demanda por bens e serviços locais, à geração de empregos e à distribuição de renda. O certame está autorizado pela Resolução CNPE nº 06/2017, de 11 de abril de 2017 e publicada no Diário Oficial da União em 20/04/2017.

Acompanhe o vídeo explicativo do diretor-geral da ANP, Décio Oddone:

