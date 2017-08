ANP interdita bicos de gás natural veicular em sete postos do Rio de Janeiro

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) interditou nove bicos de gás natural veicular (GNV) de sete postos na capital fluminense localizados nos bairros de Curicica, Jacarepaguá, São Cristóvão, Praça da Bandeira e Bonsucesso. De acordo com a ANP, entre eles, dois postos tiveram dois bicos interditados. Todos os interditados ofereciam o GNV acima da pressão máxima prevista pela legislação. Ao todo, foram fiscalizados 167 estabelecimentos.

As fiscalizações da ANP são planejadas a partir de denúncias recebidas pelo Centro de Relações com o Consumidor (CRC), informações repassadas por outros órgãos públicos e pela área de inteligência da própria Agência.

A agenda de fiscalização de 2017 foi ampliada na ação repressiva e de comunicação/educação para aperfeiçoar as práticas no mercado de combustíveis. A ANP destacou que as denúncias sobre comércio ilegal ou outras irregularidades neste segmento podem ser feitas por meio do seu Centro de Relações com o Consumidor (CRC), pelo telefone 0800 970 0267 ou ainda no serviço Fale Conosco no site http://www.anp.gov.br.

