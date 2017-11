Anoreg apresenta central eletrônica de registro de imóveis à OAB

Entidades se reuniram na semana passada - Divulgação

O Presidente da Ordem Dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul, (OAB/MS) Mansour Karmouche, juntamente com o Vice-Presidente Gervásio de Oliveira Junior, o Secretário Geral Marco Aurélio Rocha, a Vice-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) Herthe Brito, e a Conselheira Estadual Eclair Nantes, receberam o Presidente da Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (ANOREG) Juan Pablo Gosweiller e os profissionais de tecnologia de informação, Antônio Firmino Linhares e Sidney Coutinho de Faria para a demonstração dos sistema da Central Eletrônica de Registro de Imóveis (CERI/MS).

“A OAB/MS vai analisar propostas para firmar convênio com a ANOREG para os advogados adimplentes terem acesso a esta ferramenta tão útil para consultas e serviços cartorais com preços diferenciados” afirmou o Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Por meio da CERI, os advogados poderão requerer todos os serviços cartoriais de registro de imóveis por meio eletrônico, entre eles a recepção e envio de notificação de alienação fiduciária, contratos e escrituras, a expedição de certidões, a pesquisa para localização de imóveis e a visualização de matrículas on-line entre outros.

A Central foi criada para operacionalização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto pela Lei nº 11.977/2009 e regulamentado pelo Provimento nº 47, de 19 de junho de 2015, da Corregedoria Nacional de Justiça e é regulamentada pelo Provimento nº 146 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS) de 22 de novembro de 2016, sendo gerida pela ANOREG.