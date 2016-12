DESCARTE ECOLÓGICO | Segunda, 26 de Dezembro de 2016 - 15:15 Seguradora ajuda a esvaziar o “quartinho da bagunça” com descarte sustentável de móveis e eletroeletrônicos O descarte ecológico retira os objetos no local segurado e dá o destino correto aos móveis e equipamentos da linha branca, marrom (aparelhos de TV, som e eletroeletrônicos) e informática que não são mais utilizados em diversas cidades do Brasil