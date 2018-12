Bombeiros orientam sobre compra e utilização de fogos de artifício

Respeitar as normas de compra e utilização dos fogos são essenciais para evitar acidentes e tragédias - Divulgação

Na virada do ano a queima de fogos de artifício é tradição para muitos. No Brasil, as luzes e o brilho reúnem multidões à espera de paisagens reluzentes que se formam no céu. Mas nem tudo são cores, se a segurança de todos não estiver em primeiro plano. Respeitar as normas de compra e utilização dos fogos são essenciais para evitar acidentes e tragédias.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul dá dicas importantes para que o Ano Novo seja somente uma festa. Confira:

A cautela começa já no momento da compra. Os fogos devem ser adquiridos somente em locais que possuam o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar e que estejam devidamente autorizados para comercializar tais artefatos;

A compra e utilização dos artefatos devem ser realizadas por maiores de idade; se o produto puder ser utilizado por menores de idade, o manuseio deve ser supervisionado por um adulto;

Ler atentamente o rótulo de segurança e verificar a data de validade dos artefatos no momento da compra e utilização é de extrema importância. O manuseio de artefatos vencidos potencializa o risco de acidentes;

É preciso manter caixas de fósforos e/ou isqueiros em locais fora do alcance das crianças;

As instruções de utilização que constam nas embalagens devem ser seguidas integralmente;

Nunca solte fogos de artifícios em ambientes fechados ou em direção às pessoas ou animais;

Atente-se quanto a inexistência de obstáculos na direção dos fogos de artifícios;

Tenha cuidado com o efeito retardado, pois os fogos podem falhar temporariamente. Se isso ocorrer, considere o artefato ativo, mantendo-o apontado para o alto; caso o artefato não seja acionado, não tente o acionar novamente, descarte-o;

Não coloque este tipo de artefato nos bolsos;

Em caso de queimaduras, coloque o membro afetado em água corrente e acione o Corpo de Bombeiros Militar pelo telefone 193.

Outra dica de segurança é sobre os shows pirotécnicos. O ideal, segundo é contratar um profissional especializado, além de solicitar a consultoria do Corpo de Bombeiros Militar, por meio da Diretoria de Atividades Técnicas (DAT).