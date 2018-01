Ano jurídico de 2018 inicia com reestruturação da Sala da OAB/MS no Fórum Heitor Medeiros

Diretoria da entidade descerrou a placa da reestruturação da sala - Divulgação

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) descerrou a placa da reestruturação da sala da OAB/MS no Fórum Heitor Medeiros na última segunda-feira (22) na presença da Diretoria, Conselheiros, Presidentes de Comissões, colegas e colaboradores da Ordem.

Estiveram presentes na solenidade o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche, o Vice-Presidente Gervásio Alves de Oliveira Júnior, o Secretário-Geral Marco Rocha, o Diretor-Tesoureiro Stheven Razuk, o Secretário-Geral Adjunto Vinícius Monteiro Paiva e o Conselheiro Federal Luiz Cláudio Alves Pereira.

A diretoria da CAAMS, o Presidente José Armando Amado, a Vice-Presidente Hérthe Brito, o Diretor-Tesoureiro César Palumbo Fernandes, a Secretária-Geral Adjunta Dora Waldow, assim como a Secretária-Adjunta da ESA/MS, Isa Maria Formaggio Marques também participaram.

As Conselheiras Estaduais, Eliane Potrich, Eclair Nantes e Nancy Gomes de Carvalho, os Conselheiros Estaduais Marcos Pollon e Paulo Pegolo, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Christopher Scapinelli, a Presidente da Comissão de Saúde, Maria Eugênia de Noronha Anzoateguia Presidente da Comissão de Segurança Pública, Cláudia Paniago, o Presidente da Comissão de Direito Previdenciário, Reinaldo Monteiro, a Presidente da Comissão da Jovem Advocacia, Janaína Pouso e a Vice-Presidente Janine Delgado, além de Rita Vieira, Presidente da Comissão de Direito Sistêmico também compareceram.

A magistratura foi representada pelo juiz diretor do Fórum Ariovaldo Nantes Corrêa, pelo Presidente da Associação dos Magistrados, Fernando Cury e pelo juiz Alexandre Ito.

O Presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche, ressaltou a política inclusiva da OAB em âmbito nacional frisando que os objetivos da comunidade jurídica só podem ser alcançados com a união de todos. “Este trabalho é para todos. Estamos no começo de uma nova, era onde o diálogo e a democracia deverão guiar nossas ações exclusivamente em prol do jurisdicionado, e para isso se fazia necessária a reestruturação deste espaço, que agora oferece uma estrutura condigna com as necessidades da advocacia sul-mato-grossense”, salientou.

Ariovaldo Nantes Côrrea reiterou as palavras do Presidente, exaltando a sintonia entre as instituições. “Temos neste mesmo entendimento, e a direção do Fórum tem se esforçado para fortalecer o espírito de colaboração entre as entidades. Devemos buscar o melhor ambiente para todos que frequentam o Fórum, e esta administração da OAB/MS é nossa parceira em manter o relacionamento entre a comunidade jurídica o mais cordial possível”, destacou.

A sala possui dez postos de trabalho, serviço de digitalização de documentos, espaço para atendimento reservado e o uso dos computadores gratuito para advogados.