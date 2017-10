MARKETING | Segunda, 2 de Outubro de 2017 - 17:52

Rede de Supermercados ajuda consumidor a pagar contas

No aniversário do Comper, os consumidores da Rede ganharão R$ 10 em créditos de celulares ou poderão usar o valor para ajudar no pagamento de contas de água, energia, TV a cabo, internet, gás, entre outras