Aniversariantes, Figueirão e Paraíso das Águas recebem visita do governador nesta sexta-feira

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja cumpre nesta sexta-feira (27) agenda de trabalho nas cidades de Figueirão e Paraíso das Águas. Ambos municípios completam 16 anos de emancipação em setembro. Figueirão no dia 29 e Paraíso no dia 30. Para celebrar com a população, Reinaldo Azambuja percorre as cidades com entregas e lançamentos de obras.

Os compromissos iniciam às 8h em Paraíso da Águas. Na Praça Francisco Rodrigues da Cruz serão realizadas entregas de obra de infraestrutura urbana – drenagem de águas pluviais na Rua Guariroba e Rodovia MS-316; de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rua Guilhermina Martins e adjacências; e kits de materiais esportivos para atender a Escola Estadual Vereador Kendi Nakai.

Já em Figueirão, às 13h30, o governador vistoria a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Rodovia MS-223. Depois, às 14h, ele percorre o Bairro Nova Conquista e o Residencial Ipê, que recebem obras de pavimentação asfáltica.

O último compromisso inicia às 15h, na Avenida Juscelino Kubistchek, onde serão entregues 15 bases do Programa Lote Urbanizado; autorizada licitação da obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário; inaugurada a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; e entregue a obra de infraestrutura urbana na Comunidade Quilombola Santa Tereza;

Ainda serão entregues kits de materiais esportivos para atender as Escolas Estaduais de Figueirão e Alcinópolis; e autorizada licitação da obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Arquivo.