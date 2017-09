Animais da Embrapa são leiloados na Feapan

Animais do Núcleo de Seleção da Fazenda Nhumirim / Divulgação

Vai começar a Feapan 2017 - Feira Agropecuária do Pantanal e a Embrapa, parceira do evento, estará presente com animais selecionados sendo ofertados em Leilão e realizando diversas ações voltadas para quem visitar o Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, em Corumbá/MS, entre os dias 21 e 24 de setembro.

No dia 22 de setembro, a partir das 19h, durante o leilão de elite de reprodutores da raça nelore, serão leiloados 09 bovinos de elite (Gado Elite) da Embrapa Pantanal: animais provenientes da Fazenda Nhumirim, Campo Experimental de Pesquisa da instituição. Segundo a pesquisadora em reprodução animal da Embrapa, Juliana Borges, os touros ofertados são classificados pelo Geneplus/Embrapa - programa de melhoramento genético de gado de corte da Embrapa. “Procuramos produzir animais equilibrados e harmoniosos, adaptados ao sistema de produção do pantanal”, explicou a pesquisadora.

Segundo o Chefe Geral Embrapa Pantanal, Jorge Ferreira de Lara, a participação da Unidade neste evento tão significativo para a região vem ao encontro da Missão da empresa, que é gerar tecnologia e levar esse conhecimento até o produtor. “A Feira é uma oportunidade de mostrar os nossos produtos, divulgar nossas ações e aproximar cada vez mais os produtores pantaneiros da instituição. A nossa meta é que nos próximos anos nossa participação cresça dentro do evento”, explicou.

“Para esta aproximação ser mais efetiva, contaremos com um espaço de atendimento ao público durante os quatro dias de feira, onde estarão disponíveis publicações e vídeos contendo informações sobre as atividades desenvolvidas pela Embrapa na região do Pantanal. Deixo aqui um convite para quem for à feira fazer uma visita ao nosso estande e conhecer um pouco mais sobre a Embrapa Pantanal”, concluiu Lara.

Já nos dias 23 e 24, durante a Prova do Laço Comprido, a equipe da Embrapa também estará presente realizando uma campanha de conscientização e prevenção à Anemia Infecciosa Equina (AIE).

Segundo Luciano Leite, presidente do Sindicato Rural de Corumbá, este ano a feira contará com uma programação ampla, oferecendo atividades de lazer e formação para diversas faixas da população: técnicos, estudantes, produtores e trabalhadores rurais, além de toda família da região de Corumbá e Ladário. “Os interessados poderão assistir às palestras, participar de cursos gratuitos de informática, produção de hortas, doces em conserva e outros, desenvolvidos em parceria com instituições como o Senar, Agraer, Embrapa e demais parceiros”, explicou Luciano.

O presidente do Sindicato ressalta que a parceria de todos os envolvidos é essencial: “sem o apoio de instituições como a Embrapa, o Sindicato Rural não conseguiria realizar um evento do porte que será realizado este ano, com programação variada para o povo pantaneiro e oportunidade de negócios para os produtores da região”, concluiu.

