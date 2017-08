Anhanguera realiza concurso de bolsas de estudo neste sábado

No dia da prova, é necessário comparecer na unidade com um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul. Confira todos os cursos disponíveis / Divulgação

A Anhanguera de Campo Grande está com inscrições abertas para o concurso de bolsas de estudo, que acontece neste sábado, 5 de agosto, às 14h, na unidade, situada na avenida Gury Marques - saída para São Paulo. Os primeiros colocados no processo seletivo para ensino presencial e EAD serão contemplados com bolsas integrais e parciais.

Para o segundo semestre, a Instituição apresenta quatro novos cursos presenciais: Educação Física Licenciatura, Arquitetura e Urbanismo, Nutrição, CST em Radiologia, além 14 opções já existes no portfólio. Interessados em ingressar nestas áreas ou em outros cursos podem se inscrever através dos telefones 3345-6140, 3345-6144 ou 3365-6153.

No dia da prova, é necessário comparecer na unidade com um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul. Confira todos os cursos disponíveis.

Presenciais

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física (bacharelado e licenciatura)

Enfermagem

Engenharia Civil

Engenharia de Controle e Automação

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Fisioterapia

Nutrição

Pedagogia

CST em Gestão de Recursos Humanos

CST em Logística

CST em Radiologia

EAD

Engenharia Civil

SERVIÇO

Anhanguera | Concurso de bolsas

Prova: 5 de agosto - sábado

Horário: às 14h

Local: Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande

Avenida Gury Marques, 3.203, bairro Chácara das Mansões – saída para SP

Inscrições:www.vestibulares.br

Informações: (67) 3345-6144/ 3345-6140 / (67) 3345-6153 / (67) 99292-0356

Veja Também

Comentários