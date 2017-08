Anhanguera disponibiliza bolsas de estudo de até 100%

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do processo seletivo / Divulgação

A Anhanguera de Campo Grande está oferecendo bolsas de estudo de até 100% para 18 cursos de graduação presencial. Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, CST em Radiologia, Educação Física, Pedagogia, Nutrição e Engenharias Civil, Mecânica, Elétrica e de Controle e Automação são algumas opções. Interessados podem participar do concurso de bolsas que será realizado no domingo, 27 de agosto, às 9h. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia do processo seletivo, na unidade - situada na Avenida Gury Marques, saída para São Paulo.

Canal Conecta

Os aprovados no vestibular da Anhanguera que efetivarem a matrícula passam a contar com o Canal Conecta, uma plataforma gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da plataforma, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas. Dessa forma, o Conecta permite a consolidação de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Anhanguera.

