Anhanduí recebe equipamentos para fortalecer agricultura familiar

Equipamentos de patrulha mecanizada foram entregues na manhã desta quarta-feira (27), à prefeitura de Campo Grande, em evento realizado na subprefeitura de Anhandui, com presença do diretor-presidente da Agraer, André Nogueira Borges, da secretária-adjunta da SEDESC (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia), Mara Bethânia Gurgel e do subprefeito de Anhandui, Ernesto dos Santos.

A patrulha mecanizada que será utilizada no fortalecimento da agricultura familiar de Anhandui é composta por trator, grade aradora, grade niveladora e um distribuidor de calcário.

Afirmando que o governo do Estado está presente como parceiro na administração municipal, a secretária-adjunta da Sedesc, Mara Bethânia, agradeceu a destinação dos equipamentos que serão utilizados no fortalecimento da agricultura familiar de Anhandui.

“Quando temos pessoas batalhadoras interessadas em desenvolver um trabalho de qualidade como ocorre com o professor Ernesto dos Santos, temos que somar com elas. Por isso estamos aqui nesta manhã. Esta patrulha mecanizada foi uma conquista de todos os produtores da agricultura familiar e deverá atender o assentamento Três Corações, a comunidade quilombola Chácara Buriti e a Chácara das Mansões, além dos demais produtores da região” afirmou Mara Bethânia.

A secretária-adjunta confirmou também que será lançado semana que vem em Anhandui um curso de manipulação de alimentos para instrumentalizar os produtores locais, juntamente com uma palestra do SIM – Sistema de Inspeção Municipal, que vai ajudar os produtores que querem desenvolver de uma forma correta o seu produto e posterior comercialização. Outro evento no qual a Sedesc entrará como parceira na organização em Anhandui é a 2ª Festa da Pimenta.

Essa atividade mostra que a Prefeitura de Campo Grande tem uma ação muito forte com a agricultura familiar, garantindo que alimentação saudável chegue diariamente à mesa do campo-grandense, simultaneamente fortalecendo o trabalho no campo.

Para o subprefeito de Anhandui, Ernesto Francisco dos Santos, a chegada dessa patrulha mecanizada irá trazer o desenvolvimento das famílias da agricultura familiar, além de fortalecer a parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado.

“Anhandui e as famílias da agricultura familiar ganham novas perspectivas com a utilização desses equipamentos; a patrulha mecanizada abre novas perspectivas para aos produtores que poderão obter grandes conquistas no futuro”, afirma Ernesto dos Santos.

Para o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira Borges, “hoje é um dia de alegria com a entrega dessa patrulha mecanizada para Anhandui. A proposta do governo do Estado é fortalecer a agricultura familiar com essas máquinas e equipamentos, com administração compartilhada Sedesc/Agraer”.

O Distrito foi criado pela Lei Estadual nº 1.131, promulgada pelo Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo em 17 de novembro de 1948. O processo de ocupação teve inicio em 1954, numa área de 700 hectares, sem benfeitoria, da fazenda Estiva que pertencia a João Lino de Rezende.

Com área aproximada de 3 mil Km², corresponde a quase 40% do total da área do território atual do Município de Campo Grande, faz divisa com os Municípios de Sidrolândia e Nova Alvorada do Sul. A paisagem da região apresenta-se marcada pelo recorte da rodovia BR 163, que, ao invés de ser obstáculo físico assume fator de motivação e de existência do próprio aglomerado.

Conforme Censo demográfico do IBGE 2010, a população do distrito é de 4.267 habitantes, sendo destes, 2.227 considerados rurais.

Francisca Josefa Arguello Lima, presidente da associação do Assentamento Três Corações, comemorou a entrega da patrulha. “Ela será de grande importância porque os produtores precisam trabalhar a terra e os equipamentos chegaram no momento exato, que é a hora do plantio. Há muito tempo nós sonhamos em ter uma patrulha mecanizada, felizmente ela chegou”.