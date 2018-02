Angra dos Reis pede apoio do governo federal para combater violência

O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, disse hoje (9) que pediu oficialmente ao governo federal reforço da Força Nacional e do Exército Brasileiro para combater a onda de violência no município. Nove pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortas nas últimas semanas na município, em confronto com o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio.

Em nota, o prefeito disse que está providenciando a compra de 20 viaturas para doar à Polícia Militar, que enfrenta dificuldades, depois que traficantes de facções criminosas do Rio, como o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro iniciaram a luta pelo controle do tráfico de drogas em várias comunidades da cidade.

Jordão disse que “a situação não pode continuar e toda ajuda será bem vinda. Angra dos Reis é uma cidade pacífica e por isso mesmo, criminosos acuados nas capitais brasileiras, acabaram migrando para cá”. Ele elogiou a atenção do presidente Michel Temer por tê-lo recebido em Brasília nesta semana.

Segundo o prefeito, Temer sinalizou que vai enviar ajuda em breve para a cidade. “O município é área de segurança nacional por abrigar três usinas nucleares, duas em funcionamento, e outra em construção, a estrada Rio-Santos, que vem sendo fechada constantemente por protesto de moradores contra as ações do tráfico de drogas. A estrada não pode ter o tráfego de veículos interrompido por ser rota de evacuação em caso de algum acidente nuclear.”