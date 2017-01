Angra 2 é reconectada ao Sistema Elétrico Nacional

A usina Angra 2, em Angra dos Reis, Costa Verde fluminense, opera desde a madrugada de hoje (25) com 100% de potência (1.346MWh), segundo a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras responsável por operar e construir as usinas termonucleares do país.

A unidade foi reconectada ao Sistema Elétrico Nacional (SIN) no fim da noite de ontem, após o desligamento provocado por uma falha em um dos transformadores principais da Usina. Com isso, houve o desarme dos disjuntores que fazem a conexão da unidade à rede elétrica.

As unidades em operação no local têm potência total de 1990 MW. A geração nuclear corresponde a 3% da eletricidade produzida no país e o equivalente a um terço do consumo do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Eletronuclear, a geração de 15,9 milhões de megawatts-hora (MWh), registrada no ano passado pelas usinas nucleares Angra 1 e 2, é considerada a melhor marca da história da CNAAA, em ano com parada de reabastecimento de combustível.

