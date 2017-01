Angola confirma dois casos de Zika e novo surto de cólera

O Ministério angolano da Saúde confirmou ontem (8) dois casos de infecção pelo vírus Zika no país, e um surto de cólera num município Zaire. O país já havia tomado uma série de medidas para controlar estas epidemias.

Angola é atingida por um surto de cólera num município da província do Zaire, nordeste do país, põe em perigo a transação comercial na fronteira com o Congo.

Foram registrados 8 mortos e 90 casos de cólera. Esses dados preocupam as populações fronteiriças e o Ministério angolano da Saúde.

As autoridades sanitárias angolanas reagiram adotando medidas de controle da doença que afeta comerciantes da localidade do Zaire.

Mas não é só este surto de cólera que preocupa as pessoas. Foram confirmados dois novos casos de infecção pelo vírus zika, em Luanda e Viana, nos arredores da capital angolana.

Tudo isto quando o país está igualmente atingido por chuvas torrenciais que também estão causando distúrbios e a circulação das pessoas, dificultando a jornada do novo ano político da União Nacional para a Independência Total de Angola - UNITA, que tem a sua sede no município de Viana.

Veja Também

Comentários